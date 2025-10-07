Глава Римско-католической церкви Папа Римский Лев XIV совершит свой первый зарубежный визит в Турцию.

Как сообщил пресс-секретарь Святого престола Маттео Бруни, поездка состоится 27–30 ноября по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В связи с 1700-й годовщиной Первого Никейского собора понтифик также посетит турецкий город Изник.

Как отметил представитель Ватикана, после Турции Лев XIV отправится в Ливан, где пробудет с 30 ноября по 2 декабря.

Заявление официального представителя подтвердило сообщения о визите, которые обсуждались в последние месяцы. Изначально поездка в Турцию была связана с инициативой предшественника Льва XIV — Папы Франциска, скончавшегося 21 апреля. В июне 2024 года Франциск выражал желание посетить Турцию в честь юбилея Никейского собора.

После кончины Франциска внимание было приковано к решению нового понтифика. Избранный 8 мая 267-м Папой Римским Лев XIV подтвердил, что знает о планах предшественника и ведет подготовку к поездке.

Таким образом, Турция станет первой страной, куда Лев XIV отправится с официальным визитом после вступления в должность. Он станет пятым Папой Римским, посетившим страну.

Ранее Турцию посещали Папа Франциск в 2014 году, Папа Бенедикт XVI в 2006 году, Папа Иоанн Павел II в 1979 году и Папа Павел VI в 1967 году. (Агентство Анадолу)