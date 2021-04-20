Си Цзиньпин: Китай будет открыт и объединит усилия с другими странами против пандемии

Китайские власти намерены проводить открытую политику по отношению к другим странам и объединить усилия против коронавируса с заинтересованными государствами. Об этом заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.

«Китай намерен объединить усилия с другими странами в борьбе с пандемией нового коронавируса, — сообщил он на церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао (АЭФБ), обращаясь к участникам с видеопосланием. — Китай продолжит усиливать открытость по отношению к другим странам мира. <…> Мы также выступаем за укрепление принципов многостороннего сотрудничества, за усиление статуса ВТО».

По словам китайского лидера, Пекин считает непродуктивной одностороннюю политику отдельных стран, поскольку новые глобальные вызовы требуют объединенных усилий. «Нам необходимо укрепить сотрудничество по таким направлениям, как цифровая экономика и биотехнологии, углублять партнерские отношения, использовать благоприятные возможности», — подчеркнул Си Цзиньпин.(ТАСС)