Глава КНР Си Цзиньпин провел разговор с президентом США Джо Байденом в формате видеозвонка, он продлился почти два часа, сообщает телеканал CGTN.

Как уточнила корреспондент CNBC Кайла Тауше, беседа продолжалась 1 час 50 минут.

Во время разговора лидер КНР заявил, что Пекин и Вашингтон несут ответственность не только за двусторонние отношения, но и за поддержание стабильности во всем мире. «Украинский кризис — это не то, чего мы хотим», — сказал он, заявив, что конфликты между странами не должны доходить до вооруженного противостояния. (РБК)