Один из ключевых железнодорожных вокзалов Парижа в субботу почти на два часа остановил работу из-за забытого чемодана.
Об этом сообщает Le Figaro.
Утром 26 июля, в разгар сезона отпусков, движение поездов до и от вокзала Монпарнас остановилось почти на два часа из-за тщательных проверок, вызванных забытым чемоданом.
Брошенный багаж обнаружили в вагоне скоростного экспресса из Кемпе в Бретани.
Сначала администрация вокзала пыталась разыскать владельца чемодана через объявления, но он так и не нашёлся. После этого вызвали минно-взрывную службу и эвакуировали вокзал.
В итоге поезда в Бордо, Ренн, Тулузу отправились с задержкой на час и 40 минут.