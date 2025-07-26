Один из ключевых железнодорожных вокзалов Парижа в субботу почти на два часа остановил работу из-за забытого чемодана.

Об этом сообщает Le Figaro.

Утром 26 июля, в разгар сезона отпусков, движение поездов до и от вокзала Монпарнас остановилось почти на два часа из-за тщательных проверок, вызванных забытым чемоданом.

Брошенный багаж обнаружили в вагоне скоростного экспресса из Кемпе в Бретани.

Сначала администрация вокзала пыталась разыскать владельца чемодана через объявления, но он так и не нашёлся. После этого вызвали минно-взрывную службу и эвакуировали вокзал.

В итоге поезда в Бордо, Ренн, Тулузу отправились с задержкой на час и 40 минут.