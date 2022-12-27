Швеция дополнительно выделила Украине почти 19,2 млн долларов. Средства пойдут на поддержку обороны.

Как передает # со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Минобороны Украины.

Отмечается, что выделенные средства будут направлены в Международный фонд поддержки Украины под руководством Великобритании и использованы для укрепления военного потенциала Украины.

«Свобода и независимость украинского народа являются предпосылкой безопасной и защищенной Европы», — заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Напомним, ранее правительство Швеции утвердило девятый пакет военной помощи Украине. Он в 1,5 раза больше, чем предыдущий.