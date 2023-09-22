Евросоюз предоставил Украине новый транш в размере €1,5 млрд в рамках макрофинансовой программы помощи за текущий год. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы выплатили Украине еще €1,5 млрд», — сказала она.

Таким образом, по словам фон дер Ляйен, ЕС «только в этом году заплатил €13,5 млрд, чтобы помочь Украине поддерживать работу больниц, школ и других служб». «Это также помогает Украине на пути к ЕС, поддерживая реформы. Европа остается твердо на стороне Украины», — добавила она.

Евросоюз пообещал Украине программу макрофинансовой помощи на 2023 год в размере €18 млрд при условии проведения реформ в стране.