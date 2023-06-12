Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил предположения, что Швеция официально станет членом НАТО до саммита Альянса, который должен состояться в июле в Вильнюсе.

Как передает РенТВ, Блинкен в ходе пресс-конференции заявил, что каждый союзник Североатлантического альянса заявил об уверенности в том, что пришло время Швеции официально стать членом блока.

«Наши ожидания заключаются в том, что это случится к саммиту в Вильнюсе в июле. И мы ждем, что это произойдет в ближайшие недели», — сказал Блинкен.

Саммит НАТО пройдет 11–12 июля в столице Литвы.