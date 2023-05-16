Министерство обороны Швеции заявило, что на севере Европы с 29 мая по 9 июня пройдут военно-воздушные учения Arctic Challenge Exercise 2023 (АСЕ 2023), организаторами которых станут Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в учениях задействуют примерно 120 самолетов и около 2,7 тыс. человек личного состава из 14 стран.

«Цель АСЕ 2023 состоит в том, чтобы пилоты из разных стран и на разных самолетах тренировались в крупных формированиях, где отрабатывались бы тактика и действия в реалистичных условиях угрозы, имитируемых системами ПВО», — сказано в сообщении министерства.