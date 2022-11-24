Сборная Швейцарии одержала победу над командой Камеруна в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Игра, прошедшая 24 ноября на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра, завершилась со счетом 1:0 в пользу швейцарцев.

Единственный гол в составе победителей на 48-й минуте забил нападающий «Монако» Брил Эмболо.

Благодаря победе сборная Швейцарии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу в группе G. 24 ноября будет проведен еще один матч команд, входящих в эту четверку, — Сербии и Бразилии. Эта встреча начнется в 23.00 по бакинскому времени.