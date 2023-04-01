Режиссер сериала «Чернобыль» Йохан Ренк снимет байопик про Саддама Хусейна накануне его казни, сообщает Variety.

Основой для фильма под названием «Узник в его дворце» станет книга «Узник в его дворце: Саддам Хусейн, его американская гвардия и то, что история оставляет невысказанным» Уилла Барденверпера.

История рассказывает про 12 американских солдат, которые охраняли Саддама Хусейна в течение нескольких месяцев до его казни.

Уточняется, что картина, как и литературный источник, намерена исследовать две разные стороны Хусейна: жестокого тирана, годами применявшего пытки и убийства по отношению к своим оппонентам, и заключенного, который сам оказывается перед лицом смерти.

Бестселлер Барденверпера также рассказывает про личный опыт охранников и показывает, как встреча с бывшим иракским президентом повлияла на их жизни. (gazeta.ru)