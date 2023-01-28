Генеральный секретарь шведской Демократической партии Рихард Йомсхоф заявил, что в качестве ответа на реакцию Турции на акцию с сожжением Корана в Стокгольме можно «сжечь еще сто Коранов» Об этом сообщает Expressen.

«Вы можете богохульствовать, а можете обидеть. Это часть свободы мнений и их выражения», — сказал политик.

Он отметил, что «свобода выражения мнений важнее, чем заявка Швеции в НАТО».

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем после акций с сожжением Корана заявил, что надеется на достижение договоренностей с турецкой стороной на саммите глав министерств иностранных дел государств-членов НАТО в июле для будущего вступления в альянс.

27 января ультраправый шведский политик, лидер партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран напротив мечети в Копенгагене, стоя в окружении полицейских. Политик пытался привлечь внимание, размахивая горящей книгой, но мусульмане отнеслись к провокации спокойно.

До этого Палудан сжег Коран напротив посольства Турции в Стокгольме. Свои акции он мотивирует тем, что Турция блокирует вступление Швеции в НАТО.