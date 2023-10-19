В столице Германии Берлине палестинские демонстранты забросали полицейских камнями, горючими смесями, а также возводили баррикады, чтобы не допустить разгона протеста.

В результате столкновения арестованы 174 человек, которые призывали превратить район Нойкельн (район с большой арабской общиной) в «Газу». В отношении 65 их них будет проведено расследование, пишет Times Of Israel. Отмечается, что демонстранты проигнорировали запрет на такие собрания.

Среди демонстрантов-мужчин было распространено сообщение такого содержания: «превратить Нойкельн в сектор Газа. Сожгите все».

В ответ на призыв полиции разойтись, демонстранты на улицах выставили мусорные баки и препятствия, а в полицейскх полетели камни и пиротехника, что побудило полицию применить водометы.