Граждан Швеции призвали подготовиться к тому, что в стране может начаться война.

Как передает издание The Local, с таким предупреждением выступил министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин.

«Многие говорили это до меня, но позвольте мне сделать это в официальном качестве, более прямо и с абсолютной ясностью: в Швеции может начаться война», — подчеркнул министр. Он призвал всех включиться в создание в Швеции «тотальной обороны».

Булин также рекомендовал должностным лицам обеспечить функционирование убежищ, принять план экстренного водоснабжения и поставок продовольствия.

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден прокомментировал слова министра в эфире телеканала TV4. Он назвал ситуацию очень серьезной. Он также сказал, что теперь все граждане Швеции должны готовиться к вероятности войны. «На индивидуальном уровне вы должны морально подготовиться», — сказал Бюден.

«Это очень серьезная ситуация. Сейчас речь идет о переходе от слов и понимания к действиям», — призвал он.