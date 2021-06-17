Принятие Шушинской декларации во всех смыслах стало примечательным политическим событием. Во-первых, она стала ответом на планы армян по поводу столетия Карсского договора.

Как известно, в этом году исполняется сто лет подписания Карсского договора. Армяне всегда отличались больным воображением при оценке тех или иных политических событий. Поэтому не случайно, что они «сравнивают» Карсский договор с договором Риббентропа – Молотова между СССР и Германией, и требуют, чтобы Россия отказалась от обязательств, предусмотренных Карсским договором.

Но думается, прежде чем делать такие «заявления» и проводить подобные «сравнения», им следовало бы вспомнить одно очень важное обстоятельство: в центре Еревана стоит памятник фашистскому палачу Гарегину Нжде, что является ярким примером отношения наших соседей к фашизму. Только одной этой детали достаточно, чтобы ответить на вопрос: кого же следует винить в фашизме?

Во-вторых, принятие Шушинской декларации, думается, поставило точку над реваншистскими устремлениями армян и их пособников, т.к. подписанты декларации обязались поддержать территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Да, безопасность в понимании Анкары и Баку уже является неделимым понятием, и она будет соблюдаться совместными усилиями. Этот момент весьма важен в эти дни, когда почти каждый день мы слышим реваншистские призывы армян.

Некоторые политологи связывают это с предвыборными баталиями. Но, не думается, что все так просто – нет, армяне не прочь готовиться к третьей войне, как они сами отмечают, чтобы «освободить» Нагорный Карабах.

Но все тщетно, им больше не видать Карабах. Баку проводит системную политику. Шуша уже объявлена культурным центром, столицей Азербайджана. Новая декларация же вообще придает ей чуть ли не дипломатический статус – Турция намеревается открыть свое консульство именно в Шуше. Кроме того, отныне Шуша будет в центре внимания Анкары и Баку, т.е. они будут проводить различные международные мероприятия именно в Шуше.

Таким образом, для Азербайджана нагорно-карабахский конфликт уже завершен и руководство Азербайджана правильно делает, каждый раз отмечая это обстоятельство.

Сейчас для Баку важно проведение процессов делимитации на границе, продвижение открытия Зангезурского коридора. Реальные намерения Армении на эти вопросы мы узнаем уже на следующей неделе: в конце этой недели завершатся внеочередные парламентские выборы и их результаты уже будут известны на следующей неделе, если конечно, выборы пройдут в демократической обстановке. Но один из участников выборов — экс-президент Роберт Кочарян заявляет, что после выборов возможны различного рода протестные акции, даже гражданское противостояние и неповиновение. Конечно, можно думать, что подобными заявлениями Р. Кочарян просто хочет предупредить фальсификацию результатов выборов.

По всей видимости, лето обещает быть жарким в политическом плане, а к осени прояснятся детали различных политических намерений. В начале предвыборного периода в Армении многие полагали, что оппозиции не удастся взять реванш, т.к. различные опросы показывали низкий рейтинг лидеров оппозиции. Но теперь динамика предвыборной ситуации изменилась: оппозиция постепенно набирает очки, даже ее лидеры наступает на пятки Пашиняна, порою опережают его.

Но мы считаем, что победа Баку во Второй Карабахской войне вовсе не была следствием каких-то политических упущений Еревана или результатом того, что у власти в Армении находился Пашинян, а не Кочарян или Саргсян. Это подтверждают и Апрельские бои 2016 года, в течении которых наша армия за пару дней освободила довольно большую территорию. И если бы не отдельные политические нюансы, победа над Арменией пришлась бы уже на 2016 год. Но у русских есть такая поговорка: лучше поздно, чем никогда! Главным является то, что мы победили в этой войне весьма убедительно и прочно. И наша победа с каждым днем укрепляется и становится необратимой…