Штрафы за повышение цен на лекарства есть, но оштрафованных не видно

Пандемия коронавируса привела к дефициту лекарственных препаратов и росту цен. В аптеках практически невозможно найти лекарства по регулируемым государством ценам.

Цены на основные лекарственные препараты в Азербайджане, как известно, регулируются Тарифным советом (ТС). Еще пять лет назад правительство приступило к регулированию цен на фармпродукцию. В течение всей истекшей пятилетки профильные ведомства представляли нам эту работу как очень важное начинание для удешевления лекарств. В хоре громких рапортов чиновников и подпевающих им СМИ терялись редкие выступления экономистов о недопустимости подобных мер, чреватых окончательной монополизацией рынка и ростом цен в перспективе.

Но оставим за скобками благие мотивы, коими все это время подслащивали пилюлю внедрения жестких ценовых рамок, и обратимся к результатам. Поскольку ценность даже самых добрых и человеколюбивых мотивов, заявленных с высоких трибун, определяется именно результатом, а намерения могут быть разные. Итак, за истекшие годы были установлены цены на 12 тыс. препаратов, однако стоимостные лимиты ТС, призванные «усилить контроль над ценами», так и остались на бумаге. В условиях пандемии коронавируса цены на лекарства выросли в разы.

Вот уже несколько месяцев в соцсетях появляются жалобы на то, что лекарства в аптеках продаются намного дороже установленной государством стоимости. Казалось бы, самое время вмешаться в ситуацию профильным чиновникам, радевшим за доступность лекарств для широких слоев населения, а также государственным структурам, призванным наводить в этой сфере порядок и штрафовать недобросовестный бизнес, пользующийся возросшим спросом на фармпродукцию. Однако реакция на проблему последовала лишь после того, как недовольство граждан достигло накала, а тема рекордного подорожания стала достоянием социальных сетей и СМИ.

После долгого молчания Госслужба по антимонопольному контролю и надзору потребительского рынка распространила заявление, что из-за пандемии спрос на ряд лекарств увеличился. По традиции наших ведомств, в заявлении предупредительно сообщили, что это происходит не только в нашей стране, но и во всем мире. Но структура опустила одну деталь – цены на лекарства во всем мире не регулируются. А если это делается на уровне национального правительства, то кому, как не ей – Госслужбе по антимонопольному контролю и надзору потребительского рынка перейти от философских рассуждений к действию – контролю установленных цен? Как бы предчувствуя этот резонный вопрос, Госслужба сообщила, что проводит усиленные мониторинги, промолчав о результатах. Впрочем, ситуация в розничной аптечной сети говорит сама за себя.

Немногим ранее представитель этой госслужбы Гюнель Бахрамгызы поведала журналистам, что закон запрещает продавать лекарства, которые прошли госрегистрацию, дороже той цены, которая утверждена государством. За нарушение закона предусмотрена ответственность. Однако на практике о случаях привлечения к ответственности почему-то не слышно. Тем временем жалобы на дефицит и чрезмерное подорожание фармпродукции нарастают как снежный ком. Скажем, экономист Рашад Гасанов ознакомился в аптеках с ценой на один из препаратов, рекомендуемых для лечения коронавируса — Arbidol. По его словам, капсулы этого лекарства продаются в разных местах за 50, 60 и даже 70 манат. Согласно решению Тарифного совета, цена капсул и таблеток этого препарата варьируется от 7,39 до 29,56 манат в зависимости от страны-производителя. И таких примеров множество.

Председатель Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов видит причину в преобладании спроса над предложением, что приводит к завышению цен занятым в этой сфере бизнеса.

«Вторая волна пандемии коронавируса увеличила спрос на используемые против этой болезни препараты, — заметил он. – По законам рынка, преобладающий над предложением спрос приводит к подорожанию. В нашем же случае определенной фармацевтической продукции не хватает и цены на нее, соответственно, начинают расти». По словам специалиста, на этом фоне возрастают риски появления контрафактной продукции, возвращается подзабытая реальность в виде реализации из-под полы лекарств по завышенным ценам.

Лекарства, которых «нет» в аптеках, можно найти, но дорого и через посредников. Гусейнов подтвердил проблему – государство регулирует цены по 12 тыс. наименований лекарств, однако результата не видно, эти препараты продаются по завышенным ценам. «Пользующиеся спросом препараты поступают в аптечную сеть небольшими партиями. С этой точки зрения, требуется прозрачность импортеров фармпродукции в страну, поскольку на данный момент ничего не известно о количестве поступающих лекарственных препаратов – что и сколько завозится? Разрешением этой ситуации должны заняться ответственные ведомства», — считает он.

В массе своей отечественные экономисты считают, что именно регулирование цен внесло свою лепту в текущее подорожание, а если избавиться от монополии на рынке, цены в аптеках расти не будут. «Государство регулирует цены на определенные лекарства, но в аптеках их зачастую не найти. Фармацевтические компании привозят лекарства с аналогичным составом, но под другим названием. В результате потребители сталкиваются с проблемой и дефицитом», — сказал журналистам экономист Самир Алиев.

Но как бы то ни было, государство обещало не только устанавливать стоимость, но и контролировать цены, карая рублем за ослушание. Реализация по завышенным ценам «подтарифных», прошедших горегистрацию препаратов, предусматривает штрафы. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму в размере от 1000 до 1500 манатов, юридические лица — от 3000 до 5000 манатов. В случае повторного правонарушения полагается штраф в размере от 2500 до 3500 манатов для должностных лиц и от 7000 до 9000 манатов для юридических лиц соответственно. Однако информации о штрафовании за наценки почему-то нет, а Госслужба по антимонопольному контролю и надзору потребительского рынка важно декларирует известные истины.

«Тарифным (ценовым) советом были утверждены цены на 12 114 лекарственных средств, и на упаковках этих препаратов должны быть указаны утвержденные цены. Данное требование должны соблюдать все субъекты, осуществляющие оптовую и розничную продажу лекарственных средств. Продажа зарегистрированных лекарств по другим, отличающимся от утвержденных, ценам запрещена, и предусматривает применение мер ответственности», — сообщило ведомство.