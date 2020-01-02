«Штрафы последуют по вине страховых компаний»

Местные страховые компании (СК) не справятся с потоком желающих застраховать недвижимость, если даже предположить гипотетическую ситуацию, что владельцы имущества массово последуют закону и придут за страховым полисом, считает ученый экономист Губад Ибадоглу.

В любом случае необходимо принять мораторий или вовсе отменить этот вид страхования, говорит экономист, иначе массовые штрафы чреваты ростом социальной напряженности:

«Напомню, что закон об обязательном страховании недвижимости, принятый 24 июля 2011 года, начал реально действовать в нашей стране только с начала нового года. По этому документу, все виды недвижимости, имеющие государственную регистрацию, должны быть застрахованы на сумму 50 манатов в Баку, 40 манатов — в Гяндже, Сумгайыте и Нахчыване, и 30 манатов в других населенных пунктах. При этом, согласно Кодексу об административных правонарушениях (статья 469.1), штраф за неисполнение договора обязательного страхования составляет 30 манатов. За отсутствие страхования людей будут штрафовать снова и снова каждые 20 дней».

Однако проблема кроется не только в финансовой нагрузке на население, связанной с этим законом. Согласно подсчетам ученого, отечественный рынок страхования не выдержит такого наплыва собственников. Так, на сегодняшний день в Азербайджане действует 22 страховые и перестраховочные компании, при этом по состоянию на 1 октября истекшего года количество зарегистрированных обладателей прав собственности достигло 20 51330. Это означает, что если нагрузку, связанную со страхованием недвижимости, распределить поровну между всеми компаниями этого рынка, каждая из них должна будет подписать в среднем 93 242 договора страхования.

В этом случае население столкнется с проблемой штрафования не по своей вине, а из-за медленной работы страховых компаний, которые не имеют инфраструктуры и кадрового потенциала для подписания такого количества договоров в короткие сроки.

По мнению ученого, во избежание этого следует использовать возможности Интернета, а главное, отложить или ввести мораторий на применение закона об обязательном страховании недвижимости до создания адекватной системы. «В противном случае многочисленные штрафы могут привести к массовым социальным протестам, — говорит экономист. – К тому же закон, защищающий корпоративные интересы компаний, в короткие сроки может увеличить расходы домохозяйств более чем на 80 млн. манатов».