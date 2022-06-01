Германия поставит в Украину современную систему противовоздушной обороны типа IRIS-T, современную РЛС определения координат цели, а также рассмотрит возможность снабжения реактивными системами залпового огня в сотрудничестве с США.

Об этом заявил федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге в среду, передает корреспондент Укринформа.

«Федеральное правительство также недавно приняло решение об отправке системы IRIS-T – самой современной системы противовоздушной обороны, которую имеет Германия», – заявил канцлер.

По его словам, немецкая система ПВО «позволит Украине защитить целый город от российских авиаударов».

Шольц также сообщил, что ФРГ предоставит Украине современную РЛС определения координат, которая позволит выявлять вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

Кроме того, как отметил канцлер, Германия в тесном сотрудничестве с США рассмотрит возможность поставок в Украину реактивных систем залпового огня с дальностью, которая не достигает россии.

По словам главы немецкого правительства, уже в ближайшие недели Германия поставит в Украину «12 самых современных самоходных гаубиц в тесном сотрудничестве с Нидерландами». Соответствующее обучение украинских военнослужащих завершится через несколько дней.