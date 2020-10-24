Шок для Армении: Москва слезам не верит

Это не просто смешно. Это попытка ухватиться тонущим в болоте за несуществующую соломинку. Глава никем непризнанной «НКР», а по сути — карабахский гауляйтер Араик Арутюнян обратился к президенту России Владимиру Путину. То есть, бесконечных звонков со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна главе российского государства было мало. Теперь его доставать решил еще и Арутюнян.

Причем, по тому же самому поводу и с той же самой просьбой.

«Прошу Вас сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-карабахского конфликта», — взмолился Араик. Предварительно наговорив кучу глупостей. Например, сама фраза про «азербайджано-карабахский конфликт» — жалкая попытка манипуляции.

Очевидно же, что есть армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. В котором Армению весь мир считает страной-оккупантом. В котором весь мир признает территориальную целостность нашего государства, не признавая так называемую «НКР». В котором есть резолюции ООН, где черным по белому прописано требование о безотлагательном выводе всех армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана.

Но, карабахский гауляйтер «прикинулся шлангом». При этом, он написал, , что «отношения между Арцахом и Россией имеют многовековую историю». Что тут сказать? Арутюнян демонстрирует самую запущенную форму болезни под названием «армянское видение мира». Вы только вдумайтесь — глава непризнанного даже самой Арменией, а тем паче всем цивилизованным миром, самообразования, на полном серьезе рассуждает о каких-то отношениях с РФ. Которая многократно заявляла о признании территориальной целостности Азербайджана.