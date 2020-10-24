Шок для Армении: Москва слезам не верит

Это не просто смешно. Это попытка ухватиться тонущим в болоте за несуществующую соломинку. Глава никем непризнанной «НКР», а по сути — карабахский гауляйтер Араик Арутюнян обратился к президенту России Владимиру Путину. То есть, бесконечных звонков со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна главе российского государства было мало. Теперь его доставать решил еще и Арутюнян.
Причем, по тому же самому поводу и с той же самой просьбой.
«Прошу Вас сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-карабахского конфликта», — взмолился Араик. Предварительно наговорив кучу глупостей. Например, сама фраза про «азербайджано-карабахский конфликт» — жалкая попытка манипуляции.
Очевидно же, что есть армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. В котором Армению весь мир считает страной-оккупантом. В котором весь мир признает территориальную целостность нашего государства, не признавая так называемую «НКР». В котором есть резолюции ООН, где черным по белому прописано требование о безотлагательном выводе всех армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана.
Но, карабахский гауляйтер «прикинулся шлангом». При этом, он написал, , что «отношения между Арцахом и Россией имеют многовековую историю». Что тут сказать? Арутюнян демонстрирует самую запущенную форму болезни под названием «армянское видение мира». Вы только вдумайтесь — глава непризнанного даже самой Арменией, а тем паче всем цивилизованным миром, самообразования, на полном серьезе рассуждает о каких-то отношениях с РФ. Которая многократно заявляла о признании территориальной целостности Азербайджана.
Но Арутюнян изображает невменяемость. Он утверждает, что в среде всего армянского народа большой резонанс получило выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» и данные им объективные оценки сложившейся ситуации. Надо признать, президент России действительно сделал ряд очень однозначных и все объясняющих заявлений, которые в реальности никак не могут радовать армянскую сторону.
«Для нас и Армения и Азербайджан — равные партнеры и для нас огромная трагедия, что гибнут люди, мы хотим выстраивать полноценные отношения с Арменией и с Азербайджаном», — отметил он. Армянские СМИ разве что к ненормативной лексике не прибегли, комментируя это заявление президента России. Дошло до слов о том, что «не просто бред сумасшедшего, а еще и предательство».
Пишущие исключительно то, что им укажет армянская власть, СМИ РА привели и «аргументы». Мол, это Армения, а не Азербайджан состоит в ОДКБ, ТС, ЕАЭС и называется стратегическим союзником России. Добавлено было и то, что на территории Армении находится российская военная база и РА всегда и во всех организациях поддерживает позицию России.
То есть, ереванские глашатаи в виде «четвертой власти» баналььно хамят, а также пытаются шантажировать Россию. Истеричность и отчаянность этих бумагомарак видна еще и по обиженно-угрожающим фразам. Вроде такой, что «это обязательно приведет к очень печальным и даже трагическим последствиям, как для Путина , так и для России». Как в свете таких статей в армянских СМИ реагировать на мольбы Пашиняна и Арутюняна — вопрос риторический.
А точную оценку выступлению Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» дал российский политолог Сергей Марков. На своей странице в Фейсбук он справедливо указал, что Путин ясно и определенно отверг возможность военной помощи Армении в ее войне с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Прав Марков и в том, что Путин ясно заявил, что Россия не на стороне Армении и что отношения России с Азербайджаном такие же дружеские и братские и длительные, как и с Арменией.
Логичны и справедливы его слова о том, что Путин ясно подчеркнул — Азербайджан будет возвращать свои территории у Армении, что это логично и что не могли бесконечно продолжаться отторжение у Азербайджана значительной части его территории.
За все это, убежден, нам нужно открыто поблагодарить Россию и ее президента. Как ни крути, но никакого открытого военного вмешательства РФ на стороне Армении в ходе нынешней войны не существует. Нет даже однозначной политической поддержки РФ в отношении РА. Какие на то есть причины, чем руководствуется Кремль вообще и лично Владимир Путин — это уже вторично. Первично же то, что происходит поистине историческое событие — возвращение оккупированных территорий нашей Родины. И Россия этому не мешает. Что стало настоящим шоком для Армении и всего мирового армянства. Что бы сейчас не пытались лепетать Никол Пашинян, а тем более карабахстий гауляйтер Арутюнян…