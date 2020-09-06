Шойгу заявил о росте активности иностранных судов в Черном море

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что в Черном море стали чаще появляться иностранные военные корабли. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1», пишет РИА Новости.

«Мало того, там флота и корабли нерегиональных держав. И это стало регулярно, это стало почти постоянно», — сказал глава ведомства.

По его словам, российские суда сопровождают иностранные, когда те появляются в Черном море. Шойгу также пожаловался, что в СМИ после этого появляется информация о том, что российские военные якобы действуют некорректно.

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