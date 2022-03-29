Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник заявил, что основные задачи первого этапа российской «специальной военной операции» в Украине — так российские власти называют начатое 24 февраля вооружённое вторжение в эту страну — «в целом» выполнены.

Теперь, по словам Шойгу, российские военные могут сосредоточиться на, как он выразился, освобождении Донбасса. Он назвал это главной целью операции, добавив при этом, что она будет вестись до достижения всех целей.

По словам министра, Россия за 33 дня боёв завоевала господство в воздухе, уничтожив большинство украинских самолётов и множество средств ПВО.

Шойгу также коснулся темы весеннего призыва в армию, отметив, что призывников не будут отправлять в «горячие точки». По его словам, призвано будет даже меньше новобранцев, чем в прошлом году.

О российских потерях в ходе войны в Украине Шойгу не говорил.

На прошлой неделе появились сообщения о длительном отсутствии Шойгу на телеэкране и в новостях. Звучали даже предположения о его возможном отстранении от должности. Шойгу, однако, снова появился на телеэкране. (svoboda.org)