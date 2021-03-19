Шестерых болгарских военных обвинили в шпионаже в пользу России

В Болгарии задержали шестерых военнослужащих, которые обвиняются в шпионаже в пользу России. Об этом сообщило болгарское национальное телевидение (БНТ).

Согласно информации представителя прокуратуры страны Сийки Милевы, лидером этой группы является бывший высокопоставленный сотрудник военной разведки министерства обороны Болгарии. Он получил военное образование в Болгарии и за рубежом, а также окончил разведшколу в Москве, известную как ГРУ.

По словам Милевы, супруга этого «резидента», имеющая как российское, так и болгарское гражданство, участвовала в шпионской деятельности, а именно, являлась посредником между мужем и сотрудником российского посольства, а также передавала информацию и деньги. Отмечается, что женщина пользуется доверием российских дипломатов, аккредитованных в Болгарии.

Представитель прокуратуры также рассказала, что «резидент» проводил встречи со своей «агентурной сетью» в ресторанах и других общественных местах.

По данным БНТ, помимо упоминаемого военного, в группу входили военнослужащие, представители минобороны или военной разведки, а также бывшие служащие. (gazeta.ru)