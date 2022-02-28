Компания Shell объявила о выходе из всех совместных предприятий в Российской Федерации. Речь также идет и о заводе по производству СПГ.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что вторжение в Украину меняет правила взаимодействия между западными компаниями и Москвой.

Таким образом, Shell прекращает партнерские отношения с «Газпромом», в том числе и по проекту производства сжиженного природного газа «Сахалин — 2». Кроме того, компания отказалась от участия в проекте «Северный поток -2», который Германия заморозила в начале этого месяца.