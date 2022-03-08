Нефтегазовый британско-нидерландский гигиант Shell 8 марта 2022 года объявил о своем намерении поэтапно выйти из участия во всех российских углеводородах, включая сырую нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ (СПГ), в соответствии с новыми указаниями правительств своих стран.

Об этом пишет Globe Newswire.

В частности сообщается, что в качестве немедленного первого шага компания прекратит все спотовые закупки российской сырой нефти. Также компания закроет свои автозаправочные станции и производство авиационного топлива и смазочных материалов в России.

«Мы прекрасно осознаем, что наше решение на прошлой неделе закупить партию российской сырой нефти для переработки в такие продукты, как бензин и дизельное топливо, несмотря на то, что оно было принято с учетом безопасности поставок, было неправильным, и мы приносим извинения. Как мы уже говорили, мы будем направлять прибыль от ограниченных оставшихся объемов российской нефти, которую мы будем перерабатывать, в специальный фонд. Мы будем работать с партнерами по оказанию помощи и с гуманитарными агентствами в ближайшие дни и недели, чтобы определить, куда лучше всего направить деньги из этого фонда, чтобы смягчить ужасные последствия, которые эта война имеет для народа Украины», – сказал генеральный директор Shell Бен ван Берден.