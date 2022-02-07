В Азербайджане впервые отметили Всемирный день Нутеллы (World Nutella Day). Праздник запомнился многочисленными моментами и радостью гостей и участников, которые сделали этот день поистине незабываемым.

К примеру, шеф повар Лала Асланова создала новый рецепт Нутеллы и в деталях показала как — ее мастер-класс собрал огромное количество любителей десертов. Новинка от азербайджанского шеф повара получила название «Nutellaz». Все желающие смогли не только понаблюдать за процессом приготовления пасты, но и попробовать ее на вкус.

Организатор Всемирного дня Нутеллы в Азербайджане — кулинарное сообщество Azeri Home Chef и его бессменный руководитель Фахранда Гасанзаде приготовила множество сюрпризов для участников.

Фестиваль прошел в роскошном и многофункциональном шатре на Каспийском побережье — Sea Breeze Event Hall.

В рамках фестиваля прошел конкурс кулинаров I Love Nutella, конкурс детского рисунка I draw Nutella и конкурс стихов Nutella Love.

Лейла Сафар представила на конкурсный стол традиционную и любимую всеми сладость национальной кухни – шекербура в необычном оформлении «зебра» и с радостью делилась рецептом со всеми желающими.

«В последнее время все чаще замечаю, что наши хозяйки выпекают шоколадную щекербуру, ну, а я решила пойти дальше и еще больше видоизменить классическую шекербуру», — рассказывает участница #.

Конкурсный стол ломился от креативной и творческой фантазии участниц.

Главный мотиватор Azeri Home Chef Фахранда Гасанзаде как всегда не оставила без внимания ни одного участника. Всем достались памятные подарки и сюрпризы от спонсоров. Ну, а победители, вдобавок ко всему прочему, получили заветные статуэтки и дипломы:

«Признаюсь, не ожидала, что мероприятие вызовет такой большой отклик у наших кулинаров. Хозяюшки приготовили потрясающие десерты, дети сочинили великолепные стихи и нарисовали очень яркие и красочные рисунки. Каждый на фестивале нашел занятие по душе. Было весело и вкусно! Учитывая такой успех, планирую внести Всемирный день Нутеллы в ежегодный гастрономический календарь наших мероприятий», — говорит # Ф.Гасанзаде.

В пятерку победителей основного кулинарного конкурса фестиваля вошли Камилла Нагиева, Нармина Поладова, Лала Сулейманова, Наджиба Керимова и Тарана Алекперова.

«Ох уж этот сладкий вкус победы! Спасибо Azeri Home Chef, спасибо нашей любимой Фахранде, спасибо всем, кто оценил мою работу», — заявила обладательница первого места Камилла Нагиева, получая свою заслуженную награду.

«Конкурс был веселый и креативный. Сыой рецепт придумала спонтанно — взбила сливки, добавила банку нутеллы, добилась вкуса кофейного пломбира, испекла тортик. Было приятно, что мою работу также оценили некоторые спонсоры», — делится с корреспондентом # одна из призеров кулинарного конкурса Тарана Алекперова.

В конкурсе стихов отличились Фатима Мамедли (1 место), Даниэль Савич (2 место) и Шемс Танрыверди-Пур (3 место). В конкурсе рисунков лучшими стали Эмилия Джафарова, Таир Мамедли и Марсель Алиев.