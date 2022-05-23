Встреча, созванная в виртуальном формате, собрала, по словам министра, представителей 44 государств, НАТО и Евросоюза.

«На фоне продолжающейся борьбы Украины нам необходимо наращивать наши усилия и всем готовиться к будущим вызовам. Украинские вооруженные силы нуждаются в нашей устойчивой поддержке», — сказал Остин, открывая встречу.