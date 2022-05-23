Шеф Пентагона Ллойд Остин призвал активизировать военную помощь Украине, выступая на втором совещании стран, участвующих в поставках.
Встреча, созванная в виртуальном формате, собрала, по словам министра, представителей 44 государств, НАТО и Евросоюза.
«На фоне продолжающейся борьбы Украины нам необходимо наращивать наши усилия и всем готовиться к будущим вызовам. Украинские вооруженные силы нуждаются в нашей устойчивой поддержке», — сказал Остин, открывая встречу.
Он напомнил, что президент США Джо Байден на днях подписал закон об ассигновании 40 миллиардов долларов на военное, экономическое и гуманитарное содействие Украине.
«Дополнительные оборонные ресурсы, заложенные в этот закон, помогут нам отправить Украине еще больше артиллерии, бронированных автомобилей и боеприпасов», — сказал Остин.
На встрече присутствует министр обороны Украины Алексей Резников и представители украинских спецслужб.