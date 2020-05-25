Шедевры на дистанции: новые правила посещения Азербайджанского музея искусств

Сегодня Азербайджанский национальный музей искусств встретил своих первых после карантина посетителей.

Корреспондент # отправился в музей, чтобы воочию посмотреть, как встречают гостей, и какие нормы необходимо соблюдать посетителям в связи со все еще действующей эпидемиологической ситуацией в стране и в мире.

БЕЗ МАСКИ ВХОД ВОСПРЕЩЕН

Первым делом, представитель службы безопасности музея проверяет наличие у посетителей медицинской маски, которую запрещается снимать на протяжении всего нахождения в музее. Также на входе с помощью автоматического аппарата посетителю измеряют температуру тела, просят продезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию. На этом обязательные процедуры завершены, и можно отправляться в мир богатейшего в стране хранилища произведений искусств.

ОПЛАТА НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ

Плата за вход в музей осталась неизменной. Но до 28 мая включительно, каждый желающий может посетить Азербайджанский национальный музей искусств абсолютно бесплатно в рамках проекта «Дни открытых дверей», приуроченного к Международному Дню Музеев. В последующие дни ценители высокого искусства должны будут приобретать билеты стоимостью 1 AZN (для школьников), 2 AZN (для студентов), 5 AZN (взрослый билет) и 10 AZN (для туристов). Для людей с ограниченными физическими возможностями и пенсионеров предусмотрен свободный вход.

ОЖИДАЕТСЯ БОЛЬШОЙ ПОТОК ПОСЕТИТЕЛЕЙ

«Очень многие посетители признаются, что успели сильно соскучиться по нашему музею», — рассказывает «Зеркало» экскурсовод Фатима Ибрагимова. По ее словам, несмотря на то, что во время карантина музей продолжал активную работу в виртуальном пространстве, живого посещения это не заменит:

«Ежедневно мы получали огромное количество сообщений от людей, в которых они писали нам, как соскучились, выражали свою солидарность и желали скорейшего возобновления нашей деятельности», — признается Ф.Ибрагимова.

Сегодня в музей приходят не только люди старшего возраста. Большой интерес к произведениям искусства проявляют и многочисленные школьники, для которых здесь организуют специальные увлекательные экскурсии и различные квесты, студенты, и конечно же, гости нашей столицы.

«Иностранцы, представители зарубежных компаний и дипломатических корпусов проявляют огромный интерес к Азербайджанскому национальному музею искусств. Особенно их привлекают работы азербайджанских мастеров живописи и богатейшая коллекция поделок из металла, керамики, народное искусство и ковры из разных регионов нашей страны. «Таких мастеров, как Саттар Бахлулзаде и Таир Салахов нет больше нигде в мире», — отмечает экскурсовод.

НАШ МУЗЕЙ В ТОП РЕЙТИНГАХ

Азербайджанский национальный музей искусств вошел в топ-10 в рейтинге лучших музеев изобразительных искусств государств СНГ, составленным популярным туристическим порталом ТурСтат. В музее хранятся около 18000 произведений искусства. Он был основан в 1936 году, а в 1943 году получил имя в честь видного азербайджанского театрального художника Рустама Мустафаева — одного из основоположников театрально-декорационного искусства Азербайджана. В настоящее время музей располагается в двух построенных в конце XIX века старинных зданиях, находящихся по соседству. В залах музея собраны произведения искусства Азербайджана, Западной Европы, России, Востока. Новый корпус целиком занят предметами национального искусства — картины, поделки из металла, керамики, народное искусство — костюмы, украшения, посуда. Кроме того, здесь можно полюбоваться на изумительной красоты ковры из разных областей Азербайджана. Дом, который теперь занят первым музейным корпусом, построили в 1893 году. Разработку проекта осуществлял Николай фон дер Нонне. Дворец Дебура, смотрящий лицом на море, считают единственной старинной постройкой города с трехмерным визуальным воплощением на фоне прочей плоской архитектуры. Это великолепное строение можно с удобством осмотреть с любой стороны.