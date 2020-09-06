Шарль Мишель призвал Эрдогана провести конференцию по ситуации в Средиземноморье

Глава Евросовета Шарль Мишель провел в воскресенье телефонные переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, в ходе которых призвал к проведению многосторонней конференции по урегулированию ситуации в Восточном Средиземноморье. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил источник в Совете ЕС.

«Председатель Евросовета поговорил с президентом Эрдоганом в связи с растущей напряженностью в Восточном Средиземноморье <…>. Глава Евросовета также призвал к проведению многосторонней конференции по Восточному Средиземноморью с целью поиска мирных и согласованных решений», — сказал он.

По словам дипломата, Мишель «подчеркнул важность деэскалации конфликта и призвал Турцию воздержаться от действий, которые подпитывают напряженность» в регионе. «Он отметил, что ЕС полностью солидарен с Грецией и Кипром. Он добавил, что ЕС желает иметь конструктивные отношения с Турцией», — добавил источник в Совете ЕС.

Дипломат напомнил, что на предстоящем 24-25 сентября саммите ЕС ситуация в Средиземном море будет в центре внимания лидеров стран сообщества. «Председатель Евросовета созвал сентябрьский саммит ЕС, на котором будет обсуждаться ситуация в Средиземноморье и весь спектр отношений с Турцией. В этом отношении будут рассмотрены все меры (кнут и пряник). Цель ясна: прислушаться и призвать к диалогу как единственному способу разрешения текущих разногласий», — пояснил он. (ТАСС)