Через две недели после обрушения многоэтажного дома во Флориде официальные лица объявили, что они переходят от спасательной операции к извлечению тел, поскольку «шансов обнаружить живых нет», сообщает Голос Америки.

Помощник главы пожарной охраны Рейд Джадалла заявил родственникам людей, которые считаются пропавшими без вести, что собаки-спасатели и прослушивающие устройства больше использоваться не будут, но рабочие продолжат поиски человеческих останков.

За все время спасательных работ, которые начались уже в первые часы после необъяснимого обрушения половины здания 24 июня, не было найдено ни одного выжившего.

Вторая половина здания была снесена в воскресенье, что дало спасателям новые возможности для поиска жертв и извлечения тел, к которым они не могли подобраться из-за опасений, что строение рухнет на них.

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин-Кава заявила, что в среду было обнаружено еще восемь тел, в результате чего общее число погибших достигло 54. Из них были опознаны 33 человека. Восемьдесят шесть человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.