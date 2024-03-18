Латиноамериканская певица Шакира откровенно рассказала обо всем, от чего она отказалась в своих 12-летних отношениях с профессиональным футболистом Жераром Пике. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам звезды, она надолго приостановила свою музыкальную карьеру, потому что ее приоритетом были дом и семья. Она выросла в семье, где ее родители были влюблены друг в друга в течение 50 лет.

«На очень долгое время я поставила свою карьеру на паузу, чтобы просто быть рядом с Жераром, и чтобы он мог продолжать играть в футбол. Я пошла на много жертв ради любви. Я верила в эту мечту, я мечтала об этом для себя и для детей», — сказала она.

Звезда также добавила, что отношения между спортсменами и творческими людьми — не самая лучшая идея из-за разных взглядов на эмпатию: «Эмпатия лежит в основе работы человека искусства. А спортсмены постоянно находятся в состоянии борьбы, им нужно избегать эмпатии любой ценой».

Ранее сообщалось, что бывший муж Шакиры, испанский футболист Жерар Пике изменял певице с ее подругой.