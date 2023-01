Стало известно, как Шакира узнала об измене Жерара Пике.

Как сообщает Four Four Two со ссылкой на ShowUSA, певица, вернувшись с гастролей, обнаружила, что кто-то ел ее любимое варенье.

Поскольку сам Пике не любит клубничное варенье, Шакира заподозрила измену.

Пике и Шакира расстались в июне 2022 года из-за измен экс-игрока «Барселоны». (sports.ru)