Шакира «прошлась» по своему бывшему мужу Жерару Пике и его новой девушке в своей песне «Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol 53». Об этом сообщает Mirror.

45-летняя певица выпустила новую песню о «мести» на испанском языке. Пользователи сети предположили, что вдохновением для текста песни стал ее разрыв с футболистом Жераром Пике, который бросил Шакиру ради 23-летней Клары Чиа.

«Я стою двух 22-летних. Ты променял Феррари на Твинго. Ты променял Ролекс на Касио. Слишком много тренажерных залов, лучше поработайте немного над своим мозгом», — поет Шакира в новой композиции.

В следующем куплете певица обещает, что несмотря на причиненную ей боль, она переживет это: «Я вернусь и буду еще сильнее. Женщины больше не плачут, женщины выставляют счет. И я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять».

Певица Шакира и футболист Жерар Пике начали встречаться в 2010 году. Спустя два года у них родился первенец Милан, а еще через два года на свет появился их второй сын Саша. Летом 2022 года певица ушла от футболиста из-за его измен.