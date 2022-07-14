Планы по восстановлению экспорта украинского зерна через Черное море предусматривают частичное разминирование Украиной портов и подходов к ним, прекращение огня для прохождения караванов судов с зерном. Об этом в среду, 13 июля, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание оценивает договоренности по этому вопросу, достигнутые на переговорах представителей Украины, России, Турции и ООН в Стамбуле, как «всеобъемлющее соглашение».

«Согласно всеобъемлющему соглашению, достигнутому в среду, зерно может быть отправлено из трех украинских портов в сопровождаемых украинскими кораблями конвоях, с прекращением огня для защиты судов в пределах географических границ и некоторыми операциями по разминированию», — пишет издание.

Оно отмечает, что технические детали еще необходимо проработать, в частности то, как будет происходить разминирование вокруг украинских портов. Украина сначала сообщила ООН, что безопасный проход через ее минные поля может быть нанесен на карту. Однако западный чиновник отметил, что «так называемые плавающие мины также должны быть обезврежены».

Согласно договоренностям, ВМС Турции будут инспектировать пустые суда, заходящие в украинские порты, чтобы развеять опасения России относительно того, что корабли могут быть использованы для транспортировки западного оружия Вооруженным силам Украины.

«Участники четырехсторонней встречи согласились создать координационный центр в Стамбуле по экспорту украинского зерна», — заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Он сообщил, что представители Турции, России и Украины планируют провести еще одну встречу на следующей неделе.

The Wall Street Journal отмечает, что хотя официальные лица заявили, что переговоры завершились соглашением об общих параметрах экспорта, они предупредили, что президент России Владимир Путин еще ничего не подписал.

«Самое главное, что нам все еще нужен зеленый свет от Путина», — сказал чиновник.

Источники газеты не исключают, что это может произойти во время встречи российского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране на следующей неделе.

Напомним, Украина, Турция, РФ и ООН пришли к «существенному согласию» по вопросам, связанным с экспортом украинского зерна через порты Черного моря.

Финальное соглашение, как ожидается, будет подписано на следующей неделе. (Корреспондент.нет)