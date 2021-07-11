Блиц-турнир по шахматам Grand Chess Tour завершен.

Во второй день соревнований в столице Хорватии Загребе шахматисты провели еще 9 раундов.

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сегодня набрал 6 очков. В рамках XV тура он встретился с 13-м чемпионом мира Гарри Каспаровым. Шахрияр вновь, как и накануне, победил соперника, являеющегося воспитанником азербайджанской школы шахмат.

Набрав в общей сложности 19 очков, Мамедъяров завершил турнир на 6-й строчке. Победителем конкурса стал Максим Вашье-Лаграв. Он стал лидером турнира, набрав 23 очка.