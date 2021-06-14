Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров стал победителем прошедшего в Бухаресте (Румыния) турнира Superbet Chess Classic.

Играющий черными фигурами 36-летний гроссмейстер в последнем туре на 39-м ходу добился ничейного результата во встрече с французом Максимом Вашье-Лагравом и набрал 6 очков.

Другой представитель Азербайджана Теймур Раджабов также провел последнюю игру в турнире. В последнем туре соперником 34-летнего гроссмейстера стал шахматист из Армении Левон Аронян. Азербайджанский шахматист на 14-м ходу пошел на мировую с соперником, сыграв вничью.

Т.Раджабов завершил турнир с 4,5 очками.