Шаг сделан: Какими могут быть последствия еще одного «превращения» Айя-Софии?

Итак, случилось то, что предсказывалось, но во что далеко не всем верилось. Госсовет (Высший административный суд) Турции объявил 10 июля, что собор Святой Софии (Айя-София) был сделан музеем незаконно и зданию надо вернуть статус мечети.

Глава страны Реджеп Эрдоган в конце прошлой недели поручил помощникам провести исследование с целью подготовить собор к официальному превращению в мечеть. Перед этим Верховный суд Турции постановил, что статус Айя-Софии может быть изменен указом президента.

Собор был возведен в 530-х годах нашей эры при византийском императоре Юстиниане I. После покорения Константинополя османами в 1453 году собор переделали в мечеть, достроив вокруг него четыре минарета. Музеем Айя-София стала в 1934 году, когда правительство Турецкой Республики по инициативе лидера Мустафы Кемаля Ататюрка одобрило такое решение. С 1985 года историческое здание считается частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В настоящее время, согласно проведенным среди турецкого населения соцопросам, более 70% респондентов одобряют смену статуса с музейного на мечеть, передает «Российская газета».

Напомним, этому решению предшествовало немалое количество заявлений из разных стран мира, в которых содержался призыв к турецким властям воздержаться от этого шага.

Инициативу Анкары резко раскритиковали в Москве и Афинах. В Русской православной церкви ее назвали недопустимым нарушением свободы вероисповедания. Госсекретарь США Майкл Помпео также призвал власти Турции сохранить за памятником архитектуры статус музея.

А патриарх Константинопольский Варфоломей заявил, что такой шаг ухудшит отношение христиан к мусульманам.

Турецкая же сторона на все обращения продолжала отвечать, что статус Айя-Софии — внутреннее дело Турции.

Чего же ждать теперь? Не исключено, что разные страны публично выразят недовольство таким развитием ситуации.

Например, за день до принятия решения в Афинах прозвучало заявление, что Греция должна дать жесткий ответ на ситуацию вокруг собора Святой Софии в Стамбуле. Об этом заявил представитель по печати парламентской партии «Греческое решение» Танасис Милонас.

В качестве ответной меры, он предложил превратить дом-музей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в Салониках в «музей геноцида понтийских греков». И заявил, что в этом заключается позиция их партии: «Мы считаем, что должна быть сильная реакция».

Он процитировал официальное заявление партии, в котором говорится, что только так «варвары смогут понять», а также, что власти Греции не дают жесткий ответ, чтобы не «травмировать» Турцию.

«Мы считаем, что реакция Эрдогана идет в этом направлении – провокация против Греции», – добавил Милонас.

Напомним, еще в 2019 году турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что статус Айя-Софии может быть изменен с музея на мечеть. Причем, по его словам, это станет ответом на признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Одним словом, причины произошедшего называются разные, но что бы там ни было, возможно нежелательное обострение вокруг этой темы, и естественно, возникает вопрос, чем это все может закончиться?

В своем комментарии, данном # незадолго до оглашения решения турецкого суда, известный политолог Расим Мусабеков отметил следующее:

— В вопросе Айя-Софии переплелись внешнеполитические, религиозно-исторические и культурные аспекты. Поэтому я полагаю, что спешить в изменении статуса этого объекта всемирного наследия не стоит. Ведь после того, как Айя-София стала музеем, там были восстановлены бесценные фрески, которые не подобают мечети. И что, снова их замазывать и скрывать под слоем краски? Это будет расценено как недопустимое действие в отношении объекта, охраняемого ЮНЕСКО.

Думаю, что возможным решением может стать использование Айя Софии базово — в качестве культурно-исторического объекта, открытого для туристов, и одновременно в какой-то части используемого для отправления религиозных ритуалов, причем как для мусульман, так и христиан.

Возможно, общее решение удастся найти через трудный диалог с Грецией, с которой у Турции множество спорных проблем. Вопрос по Айя-Софии повышает планку запросов турецкой стороны, и сдержанное поведение в этом вопросе будет расценено как демонстрация готовности к конструктивным компромиссам, но предполагающим адекватные шаги и с греческой стороны.