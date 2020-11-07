Шафаг Мехралиева: «Я не ожидаю больших изменений в американской внешней политике конкретно по Азербайджану»

Подсчет голосов в США еще не завершен. Однако оба кандидата в президенты уже объявили себя победителями. Тем не менее, на сегодня все прогнозы говорят о том, что следующим президентом США станет Джо Байден.

О выборах в США, о том, какие процессы там развиваются, и как они повлияют на отношения между Вашингтоном и Баку, рассказала в интервью # эксперт по международным вопросам Азербайджанской Дипломатической Академии Шафаг Мехралиева.

-Итоговые результаты президентских выборов в США ещё неизвестны. Однако, каждый из кандидатов уже объявил о своей победе. Как вы оцениваете эти выборы, и какие процессы сейчас там развиваются?

— Действительно, американские президентские выборы последнего времени полны сюрпризов. Достаточно вспомнить 2016 год, когда все опросы на уровне федеральных штатов предрекали победу сенатору Хиллари Клинтон. Но, сегодня в Белом Доме президент — Дональд Трамп. Независимо от итогов голосования, было бы неполноценным оценивать будущее американских политических процессов, не учитывая результаты выборов в Конгресс.

Как вы знаете, сложная политическая структура и сбалансированное участие как исполнительной, так и законодательной власти США в принятии государственных решений делает необходимым смотреть на результаты выборов 2020 комплексно. На сегодняшний день ситуация выглядит так, что победа в Белом Доме и палате представителей Конгресса будет принадлежать демократам, но преимущество в Сенате республиканцы сохранят.

Это конечно облегчает процесс принятия тех или иных решений, но не все будет гладко, как может показаться на первый взгляд. По моим наблюдениям, само американское общество поражено тем, насколько разделено между основными политическими силами в стране, а именно республиканцами и демократами. При любом раскладе сил, иметь в обществе обоюдное нежелание воспринимать точку зрения противоположной стороны не предвещает ничего хорошего в плане решения основных проблем в стране.

— Вчера Трамп призвал приостановить подсчет голосов, считая, что есть грубые нарушения. Есть ли там какие-либо нарушения? Или это сделано для того, чтобы просто не признавать свое поражение?

— Думаю, когда вопрос касается проведения выборов в США, мы имеем дело с хорошо развитыми институтами, которые не раз прошли испытание на прочность. Статистика по этому поводу указывает на 0,0009% нарушений. Я не сомневаюсь, что все голоса будут подсчитаны, если даже это займет немалое время. Не будем забывать, что сам процесс проведения выборов может отличаться от штата к штату. То есть та практика посылки бюллетеней по почте, которая широко распространилась в этом году из-за пандемии, практиковалась по стране и до этого, но в меньших масштабах.

С другой стороны, муссируются предположения возможности повлиять на процесс через информационные технологии, что тоже заслуживает отдельного внимания. Но для расследования данных моментов серьезных сигналов нет.

-Ряд экспертов и аналитиков отмечают, что приход Байдена может повлиять на отношения США и Азербайджана. Насколько это убеждение верное?

— Я не ожидаю больших изменений в американской внешней политике конкретно по Азербайджану. Опять же отмечу, преимущество развития политических институтов уменьшает вероятность влияния человеческого фактора. Внешняя политика США по Азербайджану всегда проводилась по трем направлениям: сотрудничество в области безопасности, сотрудничество в энергетическом секторе, а также и развитие демократии и прав человека.

В зависимости от обстоятельств, все эти три направления выходили на первый план и заменяли друг друга по очередности. Конечно, нельзя совершенно исключать и человеческий фактор, и межличностные контакты. Назначение правильных кадров на ключевые позиции по нашему региону, в частности кадров, которые понимают географические обоснования и тонкости Южного Кавказа, которые имеют опыт работы с конфликтами, может сыграть существенную роль в течение следующих лет в развитии американо-азербайджанских отношений.