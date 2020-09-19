СГБ отреагировала на публикацию списка «агентов влияния России» в Азербайджане

В последние дни ряд интернет-сайтов и в социальных сетях распространили список общественно-политических деятелей, преподавателей и студентов вузов, сотрудников информагентств, являющихся гражданами Азербайджана, якобы служащих интересам России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Службы государственной безопасности (СГБ).

В СГБ поступили многочисленные обращения с просьбой внести ясность в этот вопрос.

«Учитывая обеспокоенность граждан по поводу продолжающейся оккупации азербайджанских территорий и интенсификации провокаций со стороны противника, СГБ заявляет, что распространение абсурдных и не основанных на каких-либо конкретных фактах информаций, таких как служение интересам иностранного государства отдельных известных лиц и других лиц, служит подрыву стабильности в республике, созданию недоверия к органам государственной власти, рассчитана на нанесение вреда сформировавшимся на протяжении многих лет дружественным отношениям между Россией и Азербайджаном», -говорится в заявлении.

Распространение такой информации СГБ расценивает как очередную провокацию против азербайджанского государства, и призывает граждан не верить таким безответственным статьям, напоминая, что они исходят от враждебных сил.

«СГБ продолжает свою деятельность в направлении определения целей, интересов распространяющих такую информацию источников и замешанных в этом деле сил», — говорится в заявлении.