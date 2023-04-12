В Русском доме в Баку состоялась вторая премьера фильма «Фикрет Амиров» прославленного кинорежиссера, народного артиста Азербайджана Вагифа Мустафаева.

Напомним, что впервые фильм был представлен бакинской публике во Дворце Гейдара Алиева, сообщает #.

Фильм снят в рамках празднования 100-летия великого композитора Востока, основоположника нового жанра в азербайджанской музыке — симфонического мугама, народного артиста Азербайджана и СССР Фикрета Амирова.

Картина была встречана бурными овациями.

Ведущая вечера Вафа Мамедова назвала картину «бесценным подарком» для всех ценителей творчества Фикрета Амирова.

Мероприятие приветственным словом открыл Посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.

Он назвал Вагифа Мустафаева видным кинематографистом, истинным художником и разносторонней личностью.

Среди выступивших на вечере также была народная артистка Азербайджана, председатель Союза Кинематографистов Шафига Мамедова.

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, представители Министерства культуры Азербайджана, народный писатель Натик Расулзаде и другие деятели искусства и представители культурной интеллигенции.

Дочь великого композитора Севиль Амирова поблагодарила режиссера и всех гостей за трепетное отношение к памяти и к творчеству ее великого отца:

«Об отце снимали много фильмов, но этот — самый честный, самый эмоциональный, самый интересный. Вагиф Мустафаев настолько пронес его через себя, настолько точно передал историю, что когда я посмотрела картину первый раз, я прониклась огромным чувством благодарности к режиссеру. Такой фильм повторить невозможно. Он захватывает с первой минуты», — сказала Севиль Амирова в интервью #.

Вагиф Мустафаев выразил благодарность семье за предоставленный сьемочной группе архивный материал и тепло поблагодарил всех участников мероприятия.

Зрители стоя аплодировали режиссеру в знак признания его гения и очередного успешного проекта, посвященного выдающейся личности азербайджанской культуры.