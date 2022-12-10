Элма Алвейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, призвала уволить тренера Фернанду Сантуша из национальной команды.

«Убили человека. Убили сборную. Убили целую нацию», — написала Алвейру в соцсетях, передает газета.ру.

Сборная Португалии проиграла марокканцам в 1/4 финала чемпионата мира со счетом 0:1. Роналду появился на поле лишь на 51-й минуте.

37-летний Роналду, для которого это мировое первенство стало уже пятым в карьере, не смог сдержать слез после финального свистка. Во время телевизионной трансляции показали, как нападающий сборной Португалии рыдал в подтрибунном помещении.