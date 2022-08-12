Катя Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, резко ответила президенту мадридского «Реала» Флорентину Пересу на его высказывание о португальском футболисте.

В сети появилось видео, на котором изображено, как Перес был застигнут врасплох болельщиками «сливочных». Те спросили его о подписании португальского полузащитника Криштиану Роналду и попросили функционера вернуть футболиста в команду. Сначала президент мадридского клуба не понял, кого имеют в виду болельщики. «Кого?» – переспросил президент «Реала». Через паузу улыбнувшись, он добавил: «Криштиану? Опять? В 38 лет?».

«Ему 38 лет, но он все еще может прыгать вверх более чем на два метра, оставаться там в течение трех минут, и в его теле нет жира. Уважай себя, старик, тебе 75…» — написала Авейру в социальной сети.

Роналду выступал за мадридцев с 2009 по 2018 год. За это время португалец дважды становился чемпионом Испании, столько же раз обладателем Кубка страны. За это время ему удалось четырежды выиграть Лигу чемпионов.