Элма Авейру, сестра португальского футболиста Криштиану Роналду, поздравила брата с переходом в саудовский «Аль-Насср».

«Поздравляю, мой король. Бог знает все и может сделать все. И мы всегда с тобой. Потому что ты король», — написала Авейру в соцсетях.

Напомним, что 37-летний Роналду с ноября этого года находился без команды. В интервью журналисту Пирсу Моргану он накануне чемпионата мира в Катаре публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику «Манчестер Юнайтед».

После этого клуб принял решение досрочно разорвать соглашение с футболистом. После проведения переговоров стороны пришли к обоюдному решению пойти дальше разными путями.