Блок третьего президента Армении Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна «Честь имею» в пятницу направил в Конституционный суд иск с требованием признать недействительными результаты внеочередных парламентских выборов, которые прошли 20 июня. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель блока Сос Акопян.

«Мы направили иск в Конституционный суд с требованием признать недействительным решение КС о результатах внеочередных парламентских выборов», — сказал он.

Ранее аналогичный иск подали блок второго президента республики Роберта Кочаряна «Армения», который по итогам выборов занял второе место, а также партии «Армянская родина» и «Пробуждение», не прошедшие в парламент.

По данным ЦИК Армении, на внеочередных выборах победила партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» (53,91% голосов), второе место занял блок «Армения» (21,9% голосов), в парламент также вошел блок «Честь имею», который набрал 5,22%. Остальные партии и блоки не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Это значит, что в новом парламенте «Гражданский договор» получит 71 мандат, «Армения» — 29, блок «Честь имею» — семь.