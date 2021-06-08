Бывший президент Армении Серж Саргсян пригрозил и.о. премьера Николу Пашиняну обнародовать компрометирующие его материалы, если тот не подтвердит фактами озвученные в адрес экс-главы государства обвинения в проигрышах в казино Монте-Карло.

Как передает РИА Новости, об этом сказал Саргсян в ходе встречи с избирателями.

«Эту ложь они распространяли долгие годы, и я не считал нужным отвечать, учитывая то обстоятельство, что был президентом. Службы безопасности подчинялись мне, могли сказать, что эта информация скрывается… Сейчас я в вашем присутствии заявляю: даю 24 часа, или он должен представить хотя бы один факт, или я опубликую такие факты о нем, его семье, если дошло до этого, что общество плюнет на него», — сказал Саргсян.

По его словам, вся Служба нацбезопасности в Армении подчиняется Пашиняну уже три года. Он уверен, что покровители Пашиняна, которые ему помогли, и которые его поддерживают, имеют возможность выявить любой факт в любой точке мира. «Пусть выявят, если выявят, я буду последним человеком в этой стране. Но это невозможно», — сказал Саргсян.

По словам экс-президента, он всегда обходил стороной казино. «Говорят глупости о Баден-Бадене, не понимая, что казино действует там еще с XIX века. Это больше музей, чем казино. Кроме моих друзей, еще сотни людей знают, что я всегда обходил улицу, на которой находится казино. А Баден-Баден — оздоровительный, культурный центр, где есть возможность ознакомиться с жемчужинами культуры, там проходят лучшие фестивали искусств», — сказал Саргсян.

По его словам, распространяющие подобные слухи люди «судят по себе». «Они не знают, что это такое, им не нужно соприкасаться с культурой… так как они осознают свой низкий уровень», — сказал экс-президент. Он добавил также, что не был в Монако за последние 15 лет, что легко проверить.

Избирательная кампания к назначенным на 20 июня внеочередным парламентским выборам стартовала в Армении в понедельник. Для участия в выборах зарегистрированы 26 политических сил – 22 партии и четыре партийных блока.