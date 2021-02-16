Сергей Судаков: «США будут создавать как можно больше пожаров вокруг России»

Администрация Байдена концентрируется на российской угрозе. Обсуждаются разные пакеты санкций, в том числе, как приостановить «Северный поток-2», который является главной угрозой американскому газу на европейском рынке.

Однако Россия на сегодня не является главным конкурентом США в мире, в отличие от Китая, но петля затягивается все туже вокруг Кремля. Об американо-российских отношениях, о том, почему вокруг России такой шум, имеет ли Кремль стратегию противодействия Вашингтону, рассказал # политолог-американист Сергей Судаков.

-Как известно, сейчас в администрации Байдена большинство людей из команды Обамы, и они антироссийски настроены. Подготовилась ли Россия к очередному раунду осложнений в отношениях с США? Насколько сильно ударят санкции США по России?

— Ну, они уже ввели санкции против всего российского автопрома. То есть, первый пакет уже есть, и его нужно просто подтвердить, а на существующей базе можно санкции безмерно наращивать, и с каждым разом они будут все жестче.

Политика разряжения или «перезагрузки» между странами не предусматривается. Вашингтон думает, что санкции против России – это то, что нужно. Байден всячески будет показывать, что он антиТрамп, и Россия будет назначаться виновной по всем эпизодам, начиная от Навального и заканчивая Крымом. Будет отдельный пакет по проекту «Северный поток-2», Трампа же обвиняли в том, что он не смог уничтожить этот проект.

Как результат этой политики, Байден будет улыбаться и говорить, что хочет увидеться с Путиным, а на деле шаг за шагом будет наращивание эскалации конфликта. Они понимают, что будут вести гибридную войну с Россией и максимально приблизятся к «горячей войне» с нами. Именно поэтому они заявляют о том, что будут размещать оружие в космосе, и будут разжигать конфликты на периферии России: в Беларуси, Украине, Кыргызстане и других странах постсоветского пространства. Это все граничащие с Россией страны. Главное, создать как можно пожаров и очагов вокруг России

— В условиях, когда Китай является более крупным игроком и той страной, которая способна оспаривать лидерство США, Вашингтон против него не так агрессивно настроен, как против России. Почему? Ведь Китай более крупный игрок, чем Россия.

— Отношения США и Китая осложняются тоже. Да, торговый оборот между странами в прошлом году составил более 587 миллиардов долларов и вырос на 8,3%, что говорит о том, что экономики этих стран взаимопроникающие. Что касается России, то тут просто раскручен такой бренд: «русские идут», «русские хакеры», «русский медведь». Казалось бы, Россия с крошечной экономикой, товарооборот которой с США составляет всего 24 миллиарда, вряд ли может быть чем-то опасной. Но, влияние России на рынках, так называемой большой Евразии, велико. Это оружейные инновации, а их у России достаточно, а также нужно сказать о ядерных технологиях.

Если говорить об оружии, то сегодня в мире сформирован триумвират: Китай, США, Россия. Страны, которые могут уничтожить друг друга. Теоретически Китай это может, но в реальности нет. Россия – это единственная страна, которая имеет крохотную экономику и отстает по многим конкурентным сферам, но имеет сильные ядерные технологии. США же пытаются устранить такую потенциальную угрозу как Россия, зная, что с экономической точки зрения она очень уязвима.

— Вы сказали, что США сейчас будут разжигать конфликты на постсоветском пространстве. На какие именно «болевые точки» будут нажимать? Следующий конфликт – это ситуация в Центральной Азии?

— США никогда не изобретают велосипед. Для них это абсурдно выглядит. Им это не нужно, проще работать с уже существующими противоречиями. Я думаю, Вашингтон будет давить на Украину для обострения на Донбассе, затем будет завершать начатое в Беларуси, Мая Санду будет нажимать на Приднестровье, следующий этап — это большая Азия. США уже активно работают в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане.

Что касается Кавказа, то тут нужно сказать, что западные страны разделились в вопросе, кто виноват в армяно-азербайджанском конфликте. Нужно быть объективным, нужно принимать историческую справедливость. Если обратить внимание на историю, то каждый раз инициатором обострения конфликта является Армения, при всевозможных оправданиях своей агрессии. США сделали все, чтобы Армения отошла от России. Сейчас влияние США в Армении, которая больше похожа на один крупный округ Москвы, настолько высоко, что она готова сделать все, чтобы конфликт возник вновь. На этот раз они будут и против России. Американцы будут разжигать и этот этнический конфликт.

В любом случае, нужно быть на стороне справедливости, и я считаю, что справедливость будет восстановлена тогда, когда оккупированные или захваченные территории возвращаются в родное лоно, как это произошло в случае Азербайджана.