Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Таджикистан в ответ на просьбу об интервью предложил журналисту «Настоящего времени» поговорить с местными павлинами.

Видео инцидента опубликовано в Twitter «Настоящее Время. Азия».

Инцидент произошел в столице Таджикистана Душанбе, где проходило заседание Совета глав МИД СНГ.

Как видно на видео, журналист попросил у Лаврова разрешения задать вопрос от представителей иностранных СМИ.

Спикер МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила поучаствовать СМИ в брифинге, на что журналист отметил, что по ее поручению их не пускают.

«С павлинами поговори», – послышался на фоне разговора голос Лаврова. (gordonua.com)