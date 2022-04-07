Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинская делегация 6 апреля представила новый проект соглашений. Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашений, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта, причем зафиксированных в документе, под которым стоит подпись главы украинской делегации Арахамии», — сказал он.

Министр предположил, что на следующем этапе переговорного процесса Киев попросит вывести российские войска и будет «нагромождать новые предварительные условия».

«Этот замысел понятен, но он неприемлем», — подчеркнул он.

Переговоры делегаций России и Украины начались 28 февраля. Несколько встреч прошли в Беларуси, затем переговорщики продолжили общение по видеосвязи. 10 марта Турция организовала на полях дипломатического форума в турецкой Анталье встречу глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

29 марта очередной раунд переговоров прошел в Стамбуле. После него глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский заявил, что РФ получила письменные предложения от Киева, которые подтверждают стремление к нейтральному и безъядерному статусу.