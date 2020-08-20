Серьезные подвижки – владельцы квартир получают долгожданное право собственности

Казалось бы, прошло чуть больше года после указа главы государства об упрощении выдачи разрешений на эксплуатацию некоторых многоквартирных зданий, а результаты не заставили себя ждать.

На сегодняшний день обладатели 22 322 квартир в 279 жилых домах, отстроенных на территории столицы различными жилищно-строительными кооперативами, уже получили электронные выписки на право собственности через Государственную службу по вопросам имущества при Минэкономики, сообщило ведомство журналистам. Здесь отметили, что несмотря на определенные сложности, главным образом связанные с девелоперскими компаниями, изначально выбравшими неверную организационно-правовую форму, было решено исходить из того, что имеем. А именно — регистрировать право собственности на основании уже существующей документации. И это весьма похвально, поскольку в итоге надежду на «купчую» получили владельцы аж 16 595 квартир!

Итак, многолетняя проблема наших граждан обещает скорое решение. Уже к концу текущего года планируется полностью завершить выдачу электронных выписок на право собственности в упомянутых домах. А дело остается за малым — владельцам квартир достаточно подать комплект соответствующих документов в мобильные отделения Службы Государственного реестра недвижимого имущества, которые будут работать в районе расположения домов в специальных автобусах в заранее объявленные сроки.

Как сказал в комментариях # генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в области недвижимости Нусрет Ибрагимов, главная подоплека этого шага заключается в том, чтобы соблюсти интересы жильцов многоквартирных жилых зданий, эксплуатация которых не разрешена, но упирается в принципы гуманизма, лежащие в основе социально направленной государственной политики нашей страны.

«Дело в том, что ко времени подписания этого указа оставалось до четырехсот многоквартирных жилых домов, которые не прошли проверку МЧС. В довесок этому, жилые здания оставались в подвешенном состоянии, поскольку не был завершен процесс государственного приема, причем, иные дома хоть и прошли соответствующую процедуру в МЧС, но не закрыли налоговую задолженность». Точные цифры строительных компаний, задолжавших налоговой, эксперт назвать затруднился, но отметил, что их немало.

Последовательное оформление права собственности проживающих в таких домах людей имеет серьезное социально-экономическое значение, уверен Ибрагимов. Ведь не секрет, что ситуация с отсутствием «купчей» сопровождалась целым рядом проблем – жильцы, особенно это касается граждан, приезжающих в столицу из регионов и покупающих здесь жилье, не могли получить прописку по месту жительства. А ведь это влекло за собой целый ряд прочих сложностей. Такие граждане были лишены законного права голосования, пользования соответствующей социальной инфраструктурой.

Другой эксперт в сфере недвижимости, исполнительный директор Ассоциации риелторов Азербайджана (АРА) Эльнур Азадов отметил серьезные масштабы проблемы, назревшей за время строительного бума. Ведь за последние два десятка лет в нашей стране было отстроено полторы тысячи многоквартирных жилых зданий, часть из которых не имеет документов о государственной приемке. По словам эксперта, проблема частично решена, при этом в начале упомянутой работы, датируемой февралем минувшего года, сообщалось о 400 жилых домов, не соответствующих требованиям Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) и не прошедших соответствующее техническое согласование. Процедура примерно следующая – перед тем, как начать строительство застройщику следует получить соответствующее разрешение, а после этого – заручиться техническим согласованием с различными государственными учреждениями. Проект должен получить подтверждение и только после этого начинается строительство, а завершив здание, приходится вновь обращаться в различные госструктуры для государственного приема.

Сначала здание должно пройти проверку со стороны МЧС, — разъясняет специалист. — И вот если были отклонения от проекта, в будущем здание может повредиться или же вовсе рухнуть, т.е. имеются риски, и поэтому государство не принимает его. Кроме этого, завершенный объект может не соответствовать строительным нормативам, утвержденным под этот проект. Отстроенное здание должно соответствовать всей согласованной и утвержденной документации. И вот около 400 домов имели определенные отклонения от имеющейся документации, поэтому не прошли первую стадию проверок по линии МЧС».

По словам собеседников, решением главы государства процедуру государственного приема облегчили, и таким образом на сегодняшний день решается проблема многих жильцов, указ главы государства поспособствовал защите прав тысяч наших граждан. Но это не все, поскольку долгожданная государственная приемка зданий приведет к увеличению статей государственного бюджета причитающимися от этого налоговыми поступлениями.

Как сказал в беседе с # эксперт недвижимого рынка Эльнур Фарзалиев, в настоящее время без документов остаются не только многоэтажные жилые здания, но множество домов в сегменте индивидуального жилого строительства. Такая ситуация приводит не только к проблемам для владельцев этих строений, но лишает государственную казну налоговых поступлений. По этой причине упомянутый вопрос нуждается в пошаговом решении и подвижки в его решении не могут не радовать.