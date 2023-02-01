Сербия станет страной — транзитером газа для других стран на Западных Балканах благодаря межсистемному газопроводу между Сербией и Болгарией. Об этом в среду журналистам заявил президент Сербии Александар Вучич.

«Вы знаете, что мы построили наш центральный газопровод длинной 402 км полтора года назад, но нам необходимо дополнительное количество газа, поэтому интерконнектор с Болгарией важен, чтобы получать газ из других источников. <…> Сербия в отличие от значительной части Европы проводит не деиндустриализацию, а реиндустриализацию, и нам будет нужно большее количество газа. По этому газопроводу сможет пройти в Сербию 1,8 млрд куб. м газа в год, и он двусторонний <…>. Таким образом мы сможем через нашу часть газопровода снабжать другие страны на Западных Балканах, мы станем для них страной-транзитером, как Болгария для нас», — заявил Вучич, отметив, что новый газопровод свяжет Сербию с Болгарией, Грецией и другими странами Евросоюза и позволит получать газ из Азербайджана.

Президент Сербии находится в Болгарии с официальным визитом и посетил строительную площадку в Костинброде, недалеко от Софии, где в среду начинается строительство газопровода между Сербией и Болгарией на территории Болгарии.