В среду Сенат Конгресса США ратифицировал договор о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. За одобрение проголосовали 95 сенаторов, против — 1.

«Членство Финляндии и Швеции еще больше укрепит НАТО, что является крайне актуальным на фоне российской агрессии, на фоне аморальной и несправедливой путинской войны в Украине. Путин укрепляет союз НАТО, что наилучшим образом демонстрирует мощная поддержка договора Сенатом», — заявил глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Президент США Джо Байден назвал это решение демонстрацией глубокой приверженности обеих партий поддержке НАТО.

Одобрить соглашение о приеме в НАТО двух новых членов должны все 30 стран-членов оборонительного союза. Соответствующее решение уже приняли 23 страны. (svoboda.org)