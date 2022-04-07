Сенат США поздно вечером 6 апреля единогласно проголосовал за возрождение ленд-лиза — программы времен Второй мировой войны, — которая позволяет Вашингтону оперативно отправлять своим союзникам, в данном случае Украине, продовольствие и вооружение. Об этом сообщает издание Politico.

В годы Второй мировой ленд-лиз помог союзникам Соединенных штатов в Европе победить Адольфа Гитлера. Помощь была предоставлена и Советскому союзу.

«Сенаторы быстро поддержали это предложение, известное как ленд-лиз, поскольку украинские военные доказали, что могут дать отпор российским войскам…», — говорится в статье.

В публикации также говорится, что коллективный Запад верит в то, что предоставленная американской стороной помощь поможет Киеву выступить против российской спецоперации.

«Конгресс недавно утвердил военную и гуманитарную помощь Украине почти на $14 млрд, часть из которых уже была распределена», – пишет Politico.